İzmir’de koca vahşeti! "Sosyal medyada takılıyorsun" deyip 6 defa bıçaklayıp öldürdü

İfadesinde, eşinin son zamanlarda cep telefonu ile çok ilgilendiğini ve sosyal medyada çok vakit geçirdiğini öne süren Bülent Soro, "Bu nedenle daha önce de tartışmalarımız olmuştu. Öğlen saatlerinde yine telefonundan sosyal medyaya girdiğini görünce sinirlendim. Telefonu bırakmasını söyledim. Karşılıklı atışmalar oldu. Sinirlerime hakim olamadım. Cesedi saklamak için yatak odasına taşıyıp halıya sardım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Bülent Soro'nun Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

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