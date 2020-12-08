Kahramanların vatandaşlardan tek isteği var! Kurallara eksiksiz uyun

Paramedik Betül'ün 5 yaşında bir kızı var. En büyük korkusu ailesine, çocuğuna virüsü bulaştırmak. Sadece kasım ayında istasyon olarak 426 vakaya gittiklerini anlatıyor. Sürücü Okan'ın iki küçük çocuğu var. "Bu işi sevmezsen yapamazsın" diyen Okan'ın 6 yaşındaki oğlu, Kurban Bayramı'nda korona olmuş. Herkes benden şüphelendi ama oğlum komşulardan kapmış. Şimdi durumu iyi" diyor. Çağrılar bitmek bilmiyor. Üsküdar, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kadıköy arasında mekik dokuyoruz. Yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar her yaştan insan var gittiğimiz çağrılarda. Birini bırakıp diğerini alıyoruz. Betül ve Okan buldukları fırsatta kafalarını bir yere koyup dinlenmeye çalışıyor. Saat gece 11'e geliyor. Yeni çağrı düdüklü tencere patlaması ama o da korona temaslı. Test yaptırmış bugün. Muhtemelen kendisi de korona. Gece yarısı oldu, 13'üncü vakadan sonra artık çok yorulduğumu söylüyorum, gazeteden bir araç gelip beni alacak. Ben 17 saat çalıştım. Ekip, ertesi sabah 08.00'e kadar mesaiye devam edecek. "Sizin de işiniz zor" klişesi 112 sağlık ekiplerinin bugünlerde yaşadıklarını anlatmaya yetmiyor. Sağlıkçıların tek bir isteği var: Evinizde kalın, kurallara uyun. Biz sizin için çalışıyoruz...