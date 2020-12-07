Mutlu Bilvar'ın 6 yıl önce Doğukan Bilvar ile yaptığı evlilik kabusa dönmüştü. Ancak Mutlu Bilvar kendi isteği ile o kabusa geri döndü.

'ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM'

Mutlu Bilvar o dönem Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği röportajda kocasının cezaevindeyken bile rahat durmadığını kendisini tehdit ettiğini söyledi. "Ben o canavarla aynı çatı altında bir daha asla kalmam" diye feryat eden kadın, "Ölmekten korkuyorum. Beni bu caniden kurtarın. Kimliği değiştirip başka bir kentte yaşamak istiyorum. Gazetelerin 3. sayfalarına haber olmak istemiyorum" demişti.