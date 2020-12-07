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Son dakika: Arnavutköy'de taş ocağında göçük!

Son dakika haberi... 'deki bir toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan ikinci işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: Arnavutköy'de taş ocağında göçük!

Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Arnavutköyde taş ocağında göçük! ARNAVUTKÖY'DE TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK!

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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