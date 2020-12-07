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İstanbul'da 56 saat süren kısıtlama sonrası metrobüslerde yoğunluk!

genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama uygulandı. Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde ’da metrobüslerde yine gözle görülür yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerde metrobüslerde yoğunluk oluştu.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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İstanbul'da 56 saat süren kısıtlama sonrası metrobüslerde yoğunluk!

Kısıtlama sonrası metrobüslerde yine gözle görülür yoğunluk yaşandı. İnsanların işlerine yetişmek için ilk gelen metrobüse hücum etmesi nedeniyle sabah erken saatlerinden itibaren metrobüslerde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri gereği kapasitenin yarısının kullanılacağı belirtilirken yine insanlar işe geç kalma endişesi ile metrobüslerde omuz omuza yolculuk yaptılar.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı metrobüs yolculuklarında insanlar yoğun ortamda yine virüse davetiye çıkardılar.

Metrobüslerdeki yoğunluk sabah 07.00'dan itibaren kendini gösterdi. Zincirlikuyu metrobüs durağına gelip Avcılar istikametineg gitmek isteyenler durağa ilk gelen metrobüse akın ettiler.

Kapasitenin yarısının binmesi gereken otobüse yarısından fazla yolcu binerek koronavirüse ortam yarattı. Salgının başından beri sefer sayılarını azaltmakla ve sefer saatlerini ayarlayamamakla eleştirilen İBB yine okların hedefi oldu.

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