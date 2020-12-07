Sigara almaya çıktı 3 bin 150 TL para cezası yedi!

"SİGARA ALMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKMASI 3 BİN 150 TL'YE PATLADI"

Balıklar Kayası mevkiinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri yaya olarak kontrol noktasına gelen Mahir S. isimli şahsı durdurdu. İzin belgesinin olup olmadığı sorulan şahıs polis ekiplerine sigara almak için çıktığını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaş 3 bin 150 TL idari para cezası kesilerek evine gönderildi.