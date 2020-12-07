İzmir'de vahşet: Öldürdüğü eşini halıya sararak saklamaya çalıştı

MUTFAKTA 6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLÜP, HALIYA SARILMIŞ

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evin içerisinde ve talihsiz kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, Yazgül Soro'nun evin mutfak kısmında 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Yazgül Soro'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KORKUNÇ CİNAYETİ ÖNCE OĞLU, ARDINDAN EŞİ İTİRAF ETTİ

Yazgül Soro'nun ilk bulunduğu anlarda, kapıda duran oğlu N.M.S.'nin (28), iddiaya göre "Annemi ben öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri N.M.S.'yi yakalamak için çalışmalarını s��rdürürken, Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro (58) da gözaltına alındı. N.M.S.'nin annesi Yazgül Soro'yu öldürüğü düşünülürken, cesedin yakınları tarafından bulunduğu sırada, evde olduğu öğrenilen Bülent Soro'nun, emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bülent Soro'nun öğlen saatlerinde eşi Yazgül Soro ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine eşini 6 defa karın bölgesinden bıçakladığı, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.