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Emeklere yazık oldu: 15 ton mandalina yola saçıldı

'ın Erzin ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kamyon devrildi. Kamyondaki 15 ton yola saçıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Emeklere yazık oldu: 15 ton mandalina yola saçıldı

'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyondan 15 ton yola saçıldı.

Kamyon şoförü Mehmet Emin Ağca'nın hafif yaralandığı kazada kısmen kapanan kara yolu, mandalinalar temizlenip, kamyon da kurtarıcı yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe tekrar açıldı.


, E-5 kara yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinden, Mersin'in Tarsus ilçesine mandalina götüren Mehmet Emin Ağca yönetimindeki 02 ABL 487 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyonun kasasındaki 15 ton mandalina yola saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından hafif yaralanan Ağca'ya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra kaza yerinden ayrıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile yoldaki mandalinaları temizledi. Kurtarıcı yardımıyla kamyon da kaldırıldıktan sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

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