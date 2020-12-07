Muğla'da korkunç olay! Genç kadın kanlar içinde bulundu

Bir süre kapıyı çalan yakınları içerden ses gelmeyince açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan. Acar'ın koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.