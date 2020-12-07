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Koronavirüs aşısı Türkiye | Kritik uyarı geldi: Sakın itibar etmeyin

Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı Türkiye | , Twitter hesabından "Kovid-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." mesajını paylaştı. Önemli bir uyardı da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından geldi. Emniyet yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Koronavirüs aşısı Türkiye | Kritik uyarı geldi: Sakın itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından "Kovid-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." mesajını paylaştı.

Tüm dünya gibi Türkiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile uğraşırken, salgın dolandırıcılara da ilham kaynağı oldu. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

EMNİYETTEN 'AŞI' BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK UYARISI
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır" ifadelerine yer verildi.

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