



'KORANAVİRÜS VE DEPREM EV FİYATLARINI ARTIRDI'



Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Can Tayhan, "Pandemi nedeniyle büyük bir göç unsuru ortaya çıktı. Büyükşehirlerden Fethiye, Marmaris'e olduğu gibi Bodrum'a da büyük bir göç yaşandı. İzmir'deki deprem sonrası ve deprem uzmanı bilim insanlarının İstanbul'da beklenen deprem ilgili açıklamaları Bodrum'da başta konut ve arazi alımlarının artmasına neden oldu. Bodrum'a yerleşmek arzusu yoğunlaştı. Müteahhitlerin kat karşılığı arazi alımlarında da bir artış söz konusu. Yoğun talep kiralarda artışa neden oldu. 1 artı 1 apartların kirası 1800 liraya kadar çıkıyor. 2 artı 1 evlerin kiraları 2 bin, 2 bin 500 lira, 3 artı 1 evler için 3 bin lira 5 bin lira arasında semtine göre değişen kiralar isteniyor. Tüm ilçelerde ev fiyatlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir artış var. Özelikle Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerinde yüzde 70 ve yüzde 100'e varan kira artışları söz konusu. Ancak bunun sorumlusu kesinlikle emlak komisyoncuları değil. Fiyatlardaki artış tamamen ev sahiplerinin taleplerinden kaynaklanıyor" dedi.