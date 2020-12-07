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Bursa'da 10 gün içinde aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü

vakalarındaki artış sayısı endişelendiriyor. Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı 'un ailesinden 4 kişi 10 gün içinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Bursa'da 10 gün içinde aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü

'un annesi Hacı Zümrete Yakut, ablası Hacı Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve amca oğlu Abdüsselam Akbaş, 10 gün içinde sebebiyle toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

"SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM KURALLARA UYALIM"

Koronavirüse karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet eden Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz farkında olmadan annem bir sabah rahatsız olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük. Koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra vefat etti. Sonra ablam ve baldızım vefat etti. En son amca oğlum vefat etti. Koronavirüsten ailemden 4 kişi 10 günde vefat etti. Bu hastalığa karşı tedbirli olmamız lazım, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim yüzümüzden kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimizi koruyalım kurallara uyalım" dedi.

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