Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İş yeri sahibi Hüseyin Zilan, kısıtlama saatleri başladıktan sonra evlerine çekildiklerini söyledi. Gece 03.15 sularında hırsızların önce demirci dükkanını soyduklarını belirten Zilan, "Oradan levye falan alıyorlar. O levye ile gelip kepengi yarıyorlar ve hunharca gelip mağazamıza dadanıyorlar. 200 bin liranın üzerinde cihazlarımızı götürüyorlar.

Toplam 30 saniye içerisinde vitrindeki çekmeceleri söküp götürüyorlar. Mağazamız kuytu bir yerde değil. Emek Caddesi'nin üzerinde, polis okulunun 300 metre aşağısında. Bu kısıtlama hırsızlar için her daim bir fırsat oldu" dedi.

İş yeri sahibi Hüseyin Zilan'nın şikayeti üzerine bir şüpheli yakalanıp sorgulanırken, polis ekipleri diğer zanlıların da yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.