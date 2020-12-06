Son dakika: EBA eğitimde çığır açtı | EBA dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi...



ÖĞRENCİLER TELEVİZYONDAN DA DERSLERİNİ İZLEYEBİLİYORLAR



Türkiye'de İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen online eğitim sistemi EBA, ihtiyaç duyulan birçok ders materyallerini çevrimiçi sunuyor.



İnternet hizmetinin yanında öğrenciler televizyondan da derslerini izleyebiliyorlar. Farklı sınıflar için TRT tarafından hizmete sunulan; EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları, oluşturulan programlarla öğrencilerin derslerini takip etmeleri sağlanıyor.



Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor.

EBA; 23 MART - 4 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA;



11 milyar 394 milyon 336 bin 34 kez tıklandı



EBA uygulaması 26.7 milyon kez indirildi



EBA Akademik Destek'e 1 milyon 804 bin 93 öğrenci ile 245 bin 66 öğretmen katıldı



75 milyon 564 bin 483 saat canlı ders işlendi



ŞERİF CAN / SABAH



