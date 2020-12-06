Son dakika: İş arkadaşına baygınken tecavüz etti! Fotoğraflarını çekip arkadaşına yolladı

Kendisini kötü hissettiği bir anda arkadaşından yardım isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı. İstanbul'da Haziran ayında yaşandığı öğrenilen olayda Yeşim Ç., bir mekanda alkol kullanmıştı. Alkolün etkisinde olan genç kız, kendinde olmadığı için iş arkadaşı Arif T.'den yardım istedi. Mekana almaya gelen Arif T., alkolün etkisinde olan genç kızın bu durumundan faydalanmak istedi. Mağdur kızı evine bırakması gerekirken kendi evine götürdü. Olay tecavüzle de sınırlı kalmadı. İşte genç kıza bizzat iş arkadaşı tarafından yaşatılan kabusun detayları;