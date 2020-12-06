Kütahya'da koronavirüs skandalı! Emet halkının yüzde 70'i karantinada

HALKIN YÜZDE 70'İ...

Araç ve yayalarda sokağa çıkma belgesi olup olmadığını sorgulayan ekipler, akşam 17.00'de kapanması gereken market, bakkal gibi iş yerlerin kapatılmasını, saat 20.00'den sonra kapatılması gereken paket servis yapan işletmelerin kapatılması denetimlerini gerçekleştirdiler. Yüzde 70'i karantinada olan ilçede halkın genelinin sokağa çıkma yasaklarına uyduğu gözlemlendi.