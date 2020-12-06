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Bursa'da kısıtlama ihlal edildi! Hem polisten kaçtı hem de 'gel' diye bağırdı

'da bir grup genç, hafta sonu kısıtlama kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Polisi gören gençler, sağa sola kaçıştı. Gruptan bir gencin gizlendiği duvarın arkasından kafasını uzatarak polise 'gel gel' dediği o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Bursa'da kısıtlama ihlal edildi! Hem polisten kaçtı hem de 'gel' diye bağırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki bir sokakta toplanan bir grup genç, hafta sonu kısıtlamasını ihlal etti. Polisi gören gençler, ara sokaklara kaçtı.

Bursada kısıtlama ihlal edildi! Hem polisten kaçtı hem de gel diye bağırdı BURSA'DA KISITLAMA İHLAL EDİLDİ! HEM POLİSTEN KAÇTI HEM DE 'GEL' DİYE BAĞIRDI

Ceza kesilmesinden korktuğu için kaçarak duvarın arkasına saklanan bir kişinin polise; 'Gel gel' diye bağırması dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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