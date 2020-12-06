Murat Karayılan'ın timsah gözyaşı! Kamptan kaçmaya çalışan teröristleri infaz etti





SİLAHLA TARADI

Hakkâri Yüksekova'dan 5 yıl önce kandırılarak götürüldüğü örgütten ekim ayında kaçan Behzat B. kod adlı terörist örgüt içinde yaşadıklarını anlatarak, "Geçtiğimiz yıl mart ayında Irak'ın kuzeyi ile İran sınır hattında bulunan kamptan kaçarken yakalanan Argeş Piri, Mervan Serhat, Gelhat Beritan ve Reşo Kuri kod adıyla tanıdığım örgüt mensuplarını elleri ve ayaklarından bağlayıp bir mağara içine koydular. Murat Karayılan 3 gün sonra 20'den fazla korumasıyla kampa geldi. Kampta bulunan 55-60 kişiyi toplayıp bir çember şekline aldırdılar. Mağaradaki 4 kişiyi sürükleyerek bu çemberin ortasına getirdiler. Murat Karayılan elindeki M-16 silahı ile tarayarak infaz etti. Bize dönüp 'Bu sonuç hepinize ders olsun' diyerek bağırıp gitti. İnfaz edilenlerin ailelerinin, çocuklarının akıbetlerini sormaya başladığını duydum" ifadelerini kullandı.