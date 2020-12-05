Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Gizli numaradan arayıp tehdit ettiler

"Bütün annelere sesleniyorum" diyen Kocaman, "Sesime ses verin. O bir kız çocuğu dayanamıyorum. Bir anne olarak kalbim duruyor. Çocuğumun nasıl yaşadığını hissedebiliyorum buradan. Rüyamda çocuk kucağımda ağlıyor olarak görüyorum bir uyanıyorum yok. Anne beni kurtar diyor. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Çocuğumu ne olur bulun. O bir çocuk suçu günahı yok. Eziyet çektiriyorlar acı çektiriyorlar. Sen vazgeçmezsen çocuğu aç bırakır öldürürüz diyorlar. Halil, çocuğu da seni de kendimi öldürürüm diye mesaj atıyor. 4 yıldır her sabah aynı şeyleri söylüyor. Ben vazgeçmedim. Bana eziyet ediyor kızına eziyet ediyor ailesine eziyet ediyor. İstiyor ki peşinden gidelim. Benim peşimden gelip çok gideceksin diyor. Türkiye büyük bir devlettir. Ben güveniyorum. Çocuğu bulacaklar diye düşünüyorum. Bir an önce bulunsun. Çok korkuyor çocuğum. Ne olur kurtarın. Dayanamıyorum. Anneyim sonuçta. Çocuğundan bir anne asla vazgeçemez. Çocuk da vazgeçemez. Halil'in yüzünden annemi göremedim. Vefat etti mezarına bile gidemedim" diye konuştu.