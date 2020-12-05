Köy yumurtasındaki büyük hileyi açıkladı





'TAVUK DIŞKISI VE SAMANA BULUYORLAR'



Köy ve semt pazarlarında köy yumurtası adı altında kaşesiz yumurta satıldığını tespit ettiklerini belirten Bayazıt, "Hepsinin kaşesiz olduğunu tespit ettik. Hepsi aynı renk, aynı gramajlarda. Köy yumurtası aynı renkte, aynı boyutta olmaz. Yumurtanın üzerinde köy yumurtası da olsa, gezen üreticisi de olsa numara olmak zorunda. 1 tane de olsa bin tane de olsa miktar fark etmez kaşe olmak zorunda. Bu kaşe yumurtanın hangi kümese ait olduğunu, hangi kümesten çıktığını, ne şekilde üretildiğini belirtiyor. Pazarlarda satılan hiçbir yumurta organik ya da köy yumurtası değildir. Kafes yumurtalarını alıp leğenin içinde tavuk dışkısı ve samana bulandırıp köy yumurtası adı altında satıyorlar. Bunu da organik ürünmüş gibi satıyorlar" dedi.