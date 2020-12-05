Türkiye sona yaklaşmak üzere olan aşıların hepsini edinmek için önemli adımlar attı. Bence çok da yerinde bir davranış gösterdi. Bu aşıların kullanılması bazı şartlara bağlı sözleşmelerde bunlar yazıyor zaten. Faz3 açıklanmış olacak. Türkiye'ye gelen aşılar bütün dünya tarafında kabul ve kontrol edilmiş aşılar."

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