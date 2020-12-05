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Özel Haber | 50 milyon Çin aşısı geliyor! Tartışılan aşı ile ilgili Bilim Kurulu üyesi Ünal’dan A Haber’e özel açıklamalar

Koronavirüs salgınını kontrol altına almadaki en etkin yöntem aşı. 50 milyon aşı 'den alındı ve geliyor. Bu konudaki yaşanan tartışmalar ile ilgili soruları A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan üyesi verdi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Özel Haber | 50 milyon Çin aşısı geliyor! Tartışılan aşı ile ilgili Bilim Kurulu üyesi Ünal’dan A Haber’e özel açıklamalar

aşısı, Çin malı muamelesi görüyor şu an sosyal medyada, üyesi bu noktada bilimsel bir açıklık getirdi. Peki aşının faz3 çalışmaları sırasında bildirilmiş yan etkileri neler? Aşıya dair "Uzun dönemde zararlı olabileceği" kanısı halk arasında yaygın bunu değerlendirebilir misiniz?

Özel Haber | 50 milyon Çin aşısı geliyor! Tartışılan aşı ile ilgili Bilim Kurulu üyesi Ünal’dan A Habere özel açıklamalar ÖZEL HABER | 50 MİLYON ÇİN AŞISI GELİYOR! TARTIŞILAN AŞI İLE İLGİLİ BİLİM KURULU ÜYESİ ÜNAL’DAN A HABERE ÖZEL AÇIKLAMALAR

İşte Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal'ın akıllarda oluşan sorulara verdiği cevaplar:

"İlk günden aşı çalışmaları başlar başlamaz aşılardan hangisi elimde varsa ondan biriyle aşılanırdım Çünkü esas mücadele maske mesafe temizlik ama buna yardımcı olarak gelecek aşıya ihtiyacımız var.

Dünyada her ülkenin nüfusunun yüzde 60'ı bağışıklık kazandığı zaman bu salgın duracağına göre şu anda bunun başka bir yolu yok gibi görünüyor. Biz aşıyı yaptıracağız. Ben açık yüreklilikle söylemek isterim ki aşıyı yaptırırım.

Aşılar yavaş yavaş piyasaya geliyor. Dünya nüfusuna göre bunların edinilmesi çok güç ve hızlı davranmak gerekiyor. Mesela Pfizer Faz3 aşmasına başladığında 100 milyon dozunu satmıştı zaten.

Buna satın almak olarak bakmamak lazım sayın Bakanımızın açıkladığı kullanılması muhtemele aşı için anlaşma yapmak zorundasınız.

sona yaklaşmak üzere olan aşıların hepsini edinmek için önemli adımlar attı. Bence çok da yerinde bir davranış gösterdi. Bu aşıların kullanılması bazı şartlara bağlı sözleşmelerde bunlar yazıyor zaten. Faz3 açıklanmış olacak. Türkiye'ye gelen aşılar bütün dünya tarafında kabul ve kontrol edilmiş aşılar."

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