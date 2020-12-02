Son dakika: İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü, kamyon ve iki otomobil...
Son dakika haberine göre Başakşehir'de İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.
YAŞAM DHA
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Başakşehir İkitelli Hürriyet bulvarı'nda İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar devam ediyor.
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