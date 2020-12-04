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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 il için uyardı

Son dakika haberleri... , , , ve il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden son verileri paylaşan , "Bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 il için uyardı

, 4 ilin sağlık müdürüyle videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

HATAY VE ANTALYA'DA VAKA ARTIŞI YÜZDE 100
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında vaka artışlarına ve doluluk oranlarına dikkat çekerek, "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" dedi.

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