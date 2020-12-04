04 Aralık 2020, Cuma
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Topkapı Alt Geçidi’nde hafriyat kamyoneti devrildi

Son dakika haberine göre; Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu vakitlerde Topkapı Alt Geçidi’nde hafriyat kamyoneti devrildi. Hafif yaralı olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Topkapı Alt Geçidi’nde hafriyat kamyoneti devrildi

Alınan bilgiye göre, O.A'nın kullandığı 34 ZP 6136 plakalı hafriyat kamyonu, Topkapı alt geçidinde virajı alamayarak devrildi. Devrilen aracın sürücüsü hafif yaralanırken kamyondaki toprak yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü O.A'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatıp devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen araç yoldan kaldırılırken belediye ekipleri de dökülen toprağı iş makinasıyla başka bir kamyona yükledi.

Devrilen aracın ve dökülen toprağın kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

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