04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

Kayseri’de tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında 80 yaşındaki , 77 yaşındaki eşi ile birlikte yürürken rahatsızlanıp yere yığılarak hayatını kaybetti. Zeliha Evren, konulan tabureye oturarak, eşinin cansız bedeninin yanından ayrılmadı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
ABONE OL
Kayseri’de tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

, eşi Zeliha ile birlikte kimlik işlemleri için Nüfus İl Müdürlüğü'ne geldi. Burada işlemleri biten çift araçlarına yürürken Hasan Evren, rahatsızlanıp yere yığıldı.



Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hasan Evren'in öldüğünü belirledi. Hasan Evren'in ölüm haberini duyan eşi, gözyaşı döktü. Olay yerine konulan tabureye oturan , Hasan Evren'in cenazesinin başından ayrılmadı.



Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Hasan Evren'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA