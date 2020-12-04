Antalya’da kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

KIRMIZI IŞIĞIN YANMADIĞI BELİRLENDİ

Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de kendisinin haklı olduğunu, diğer sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Yapılan incelemelerde ve güvenlik kamerasında Remzi Güven Caddesi'nde bulunan trafik lambasında kırmızı ışığın yanmadığı belirlenirken, 07 ABN 353 plakalı otomobilin sürücüsü Bekir Ünal'ın geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu düşünerek ışıkta durmadığı, diğer aracın ise yeşil ışıkta geçtiği belirlendi.