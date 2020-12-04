Çanakkale Balık Halinde balıkçılık yapan Melih Kayıkçı ise ahtapotun bu sene bol olduğunu dile getirdi.

Restoranların tedbirler kapsamında kapalı olmasından dolayı genellikle lüks sofraları süsleyen ahtapotun tezgahlarda bol olarak satılmaya başlandığını belirten Kayıkçı, "Fiyatı da oldukça uygun. Restoranların kapalı olmasından dolayı fiyatlar uygun. Şu anda halk kendi evinde yapmaya başladı. Evinde tüketmeye başladı. Pandemiden dolayı herkes evine kapandı. Restoranların da kapalı olmasından dolayı fiyatlar oldukça uygun. İnsanlar evinde bol bol tüketmeye başladı." diye konuştu.