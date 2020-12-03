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Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı! Polis soruşturma başlattı

Son dakika haberleri... 'da, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan işletmeci Savaş B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı! Polis soruşturma başlattı

Olay, akşam saatlerinde , Fırın Sokak'taki bir çay ocağında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, çay ocağına girerek elindeki tabanca ile işletmeci Savaş B.'ye ateş açtı.

Ayağından yaralanan Savaş B. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Savaş B.'yi hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Savaş B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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