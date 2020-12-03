Ardahan'da korona kumarı! 37.800 lira ceza kesildi
Son dakika haberleri... Ardahan'da korona kumarı oynayan 12 kişi polisin baskınıyla yakayı ele verdi. Polisin bir eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 37.800 lira para cezası kesildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ardahan kent merkezinde kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen bir adrese giderek baskın yaptı.
Ekiplerce baskın yapılan evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi. Denetimlerde, iskambil kartları, yazboz ve 2 bin 730 lira paraya da el konuldu.