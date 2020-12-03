Polis ekipleri, yaralı şahsın daha sonra kendi imkanlarıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olmaya çalıştığını tespit etti. Hastanede polis ekiplerine ifade veren Ömer O.'nun çeşitli suçlardan aranması olduğu, bu yüzden polis ve sağlık ekiplerini beklemeden olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.