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Kocaeli'de korkunç olay! Motosikletin üzerinde silahlı saldırıya uğradı

’nin Gebze ilçesinde sokakta motosiklet üzerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu için ambulans ve polisi beklemeden olay yerinden kaçan yaralı, hastanede tedavi olmak isterken yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Kocaeli'de korkunç olay! Motosikletin üzerinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, akşam saatlerinde 'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 548/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 581/5 Sokak'ta bulunan otomobil galerisi önünde motosikletin üzerinde oturan Ömer O. isimli bir vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateşte bacağına iki kurşun isabet eden Ömer O. yaralanarak yere yığıldı.

Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi.

Bu sırada yaralı Ömer O. ambulansı beklemeden başka bir araç ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaralı şahsın daha sonra kendi imkanlarıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olmaya çalıştığını tespit etti. Hastanede polis ekiplerine ifade veren Ömer O.'nun çeşitli suçlardan aranması olduğu, bu yüzden polis ve sağlık ekiplerini beklemeden olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Ömer O.'nun kendisini vuran şahsı tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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