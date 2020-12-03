Bu hastaların verileri incelendi ve incelenmeye de devam ediyor. Hiç beklemediğimiz bulgular gördük ve şaşırtıcı bulgular elimize geçti. Bu hastalarda pıhtılaşmanın çok fazla olduğunu biliyorduk ama uzun zaman sonra da bu pıhtılaşmanın olabileceğini gördük ve bu da bizi endişeye sevk etti. Akciğer damarları içerisinde pıhtı oluştuğunu hastalığın devamı sürecinde gördük.