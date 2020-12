Adana'da koronavirüse davetiye çıkaran kalabalık

'SÜLALECE MASKE TAKMAYAN VAR'



Çarşı esnafından Ali Kızılca (57), koronavirüs her ne kadar etkisini artırsa da birçok kişinin kurallara uymama konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Kalabalıktan dolayı koronavirüsün her an kendisine de bulaşabileceğini ifade eden Kızılca, "Vallahi korkuyoruz, biz korunmaya çalışıyoruz ama millet sülalece maske takmıyor. Her gün burası böyle kalabalık. Bir çare bulunması şart" dedi. Esnaf Kadir Kapılı ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının çok doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

