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Adana'da koronavirüse davetiye çıkaran kalabalık

vaka sayılarının yüzde yüz oranında artış gösterdiği kentlerden biri olan ’da bazı sokaklarda ve semt pazarlarında insan kalabalığı oluşurken, ve kurallarına uyulmadığı görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Adana'da koronavirüse davetiye çıkaran kalabalık

'de mart ayında etkisini göstermeye başlayan ve son günlerde hızını artıran salgınını önlemek amacıyla her gün tedbirlere uyulması adına, uyarılar yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, son iki haftada ve 'da yüzde 50, , ve 'da koronavirüs vakalarının yüzde yüz arttığını belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı.



ARA SOKAKLARDA KORONAYA DAVET

Tüm bu uyarılara rağmen vaka sayılarının yüzde yüz artış gösterdiği Adana'da çarşı ve semt pazarlarında bazı kişilerin kuralları hiçe saydığı görüldü. Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi'nde seyyar satıcıların ve dükkanların yoğun olduğu ara sokaklarda insan kalabalığı oluşurken, ve sosyal kuralları ise hiçe sayıldı.



'SÜLALECE MASKE TAKMAYAN VAR'

Çarşı esnafından Ali Kızılca (57), koronavirüs her ne kadar etkisini artırsa da birçok kişinin kurallara uymama konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Kalabalıktan dolayı koronavirüsün her an kendisine de bulaşabileceğini ifade eden Kızılca, "Vallahi korkuyoruz, biz korunmaya çalışıyoruz ama millet sülalece maske takmıyor. Her gün burası böyle kalabalık. Bir çare bulunması şart" dedi. Esnaf Kadir Kapılı ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının çok doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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