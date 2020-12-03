Suriye uyruklu Silvan F. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Ferdi İ. ve Damla U. ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Damla U. adli makamlarca serbest bırakılırken Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.