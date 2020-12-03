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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte pasaportla yakalandı

'nda sahte pasaportla çıkmaya çalışan uyruklu şahıs polise yakalandı. Zanlının sahte pasaportu aldığı kişinin izini süren ekipler, kaçakçılığı yapan şahsı gözaltına aldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte pasaportla yakalandı

Şube Müdürlüğü polis ekipleri sahte pasaportu ile çıkmaya çalışan uyruklu Silvan F.'yi gözaltına aldı. Zanlı sorgusunda sahte pasaportu Ferdi İ. isimli şahıstan aldığını itiraf etti.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sahte pasaportla yakalandı İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Çalışmayı genişleten polis ekipleri Ferdi İ.'yi geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa'daki evinde gözaltına aldı. Ferdi İ.'nin geçmişe dönük Havalimanı'ndaki görüntülerini inceleyen polis, zanlının Damla U. isimli şahısla birlikte hareket ettiğini de belirledi.

Bunun üzerine Damla U. Arnavutköy'de gözaltına alındı. Ferdi İ.'nin İstanbul Havalimanı'nda dolaştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Suriye uyruklu Silvan F. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Ferdi İ. ve Damla U. ise " kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Damla U. adli makamlarca serbest bırakılırken Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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