Jandarma ve KOM ekipleri Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi sınırları içerisinde yol üzerinde kontrol noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şahıs ile birlikte araçta yapılan arama sonucunda, 50 adet suikast silahı bilinen adı ile kalem silahla beraber 175 adet 7,65 milimetre çapında mermi ele geçirildi.