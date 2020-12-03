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Denizli'de 50 adet suikast silahı ele geçirildi

Son dakika haberleri... , jandarma ekiplerinin şüpheli bir araca yönelik düzenlediği operasyonda 50 adet kalem tabancası ile bu silahlara ait 175 adet mermi ele geçirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Denizli'de 50 adet suikast silahı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat bilgisi üzerine silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslar takibe alındı.

Çevre illerden temin ettikleri silah ve mühimmatları Denizli'de bulunan silah kaçakçılığı yapan şahıslara satarak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. KOM ekipleri şahısları kullandıkları otomobili takibe aldı.

Jandarma ve ekipleri Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi sınırları içerisinde yol üzerinde kontrol noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şahıs ile birlikte araçta yapılan arama sonucunda, 50 adet suikast silahı bilinen adı ile kalem silahla beraber 175 adet 7,65 milimetre çapında mermi ele geçirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs karakolda ki ifadelerinin ardından haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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