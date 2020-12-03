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'Çakarlı maganda' Muhammet Enes Uysal hakkında flaş gelişme

'da seyir halindeyken tartıştığı 'ı 5 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020
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'Çakarlı maganda' Muhammet Enes Uysal hakkında flaş gelişme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın (20) 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?
21 Ağustos'ta İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde ''Polise versen ne olacak?'' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.

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