Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi

'VİRÜSLERİN ÖLDÜĞÜNÜ TESCİL ETTİRDİK'

6 ay süren çalışmaya katılan ekibe başkanlık eden Mustafa Dağlı, koronavirüsü yok etmek ve bulaş riskini en az seviyede tutmak için yeni bir inovasyona imza attıklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ekibimizde yer alan bilim insanları ile birlikte birçok toplantılar ve çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların ardından geliştirdiğimiz buluş, yenilikçi teknolojilerin ve moleküler alanda yapılan büyük atılımların bir sonucudur. Bu kumaşı geliştirdikten sonra dünyada geçerliliği olan İngiltere ve Brezilya'da yer alan iki ayrı test yaptırdık. Testler sonucunda temas ettikten sonra en fazla 2 saat içerisinde kumaş yüzeyindeki virüslerin yüzde 99.99 oranında yok olduğu tescil edildi" dedi.