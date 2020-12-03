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Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaşındaki  ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen muhabirlerine saldırdı. “Ben boksörüm” diye bağıran Süleyman Satılmış, muhabirin burnunu kırdı. , saniye saniye kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı.

Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, , Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.'ye (17), kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.

DHA muhabirleri ve de olayı haberleştirmek için bölgeye gitti. Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı. Grup, çekim yapan Seymen'in elinde bulunan ışığa vurarak yere düşürdü.

Boksör olduğu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış ise İnan'ın yüzüne yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken, bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, "Ben boksörüm" diye bağırdı.

Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

YUMRUK ATILAN MUHABİR BAYILDI

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan'a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı. İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.

Saldırganlar gözaltına alınarak, Merinos 'ne götürüldü. Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı. Muhammet Ö. ve O.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Süleyman Satılmış'ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada , anbean muhabir kamerasına yansıdı. Görüntülere; saldırganların muhabirlerin üzerine yürüyüp, İsmail Hakkı Seymen'in eline vurduğu, Süleyman Satılmış'ın ise Mehmet İnan'a yumruk atarak yere düşürdüğü görüldü. Burnu kanayan Mehmet İnan'ın baygınlık geçirdiği, saldırganların küfür ve hakaretler ettiği de görüntülerde yer aldı.

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