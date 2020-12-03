Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada saldırı anı, anbean muhabir kamerasına yansıdı. Görüntülere; saldırganların muhabirlerin üzerine yürüyüp, İsmail Hakkı Seymen'in eline vurduğu, Süleyman Satılmış'ın ise Mehmet İnan'a yumruk atarak yere düşürdüğü görüldü. Burnu kanayan Mehmet İnan'ın baygınlık geçirdiği, saldırganların küfür ve hakaretler ettiği de görüntülerde yer aldı.

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