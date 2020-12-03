KAMYON OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Çarpma nedeniyle otobüsün içerisindeki camların ise tuzla buz olduğu görüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yapmasının ardından kamyon emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekipleri ise kaza yerinde kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.