03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: Baba öldü oğlu yaralı

Burdur’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: Baba öldü oğlu yaralı

Bucak ilçesinde arkasında odun yüklü römorkun bağlı olduğu otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 39 yaşındaki sürücü öldü, 18 yaşındaki oğlu yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
ABONE OL
Burdur’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: Baba öldü oğlu yaralı

, saat 05.30 sıralarında Bucak- Kocaaliler kara yolu Beşkonak köyü yakınlarında meydana geldi.

Arkasında odun yüklü 'hameş' diye adlandırılan taşıma römorku bağlı bulunan yönetimindeki 15 AAP 106 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ümit Patır yaşamını yitirirken, oğlu ise yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Patır'a ilk müdahaleyi Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri ile sağlık görevlileri yaptı.

Kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Patır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ümit Patır'ın cenazesi ise morga konuldu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA