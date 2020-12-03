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Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı

'de, kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolundan 41'i, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. 15 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolundan 41'i, karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin, 15 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.

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