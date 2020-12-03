Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi gelirken, kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda AFAD bünyesinde görev yapan iz takip köpeği ile gece görüş sistemi olan drone de kullanılırken, kaçan şahısların kaçmak için bölgede bir belediye otobüsüne binmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da öğrenildi.