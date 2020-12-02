RUTİNİ ÇOCUĞA GÖRE OLUŞTURUN

Çocuğa rol model olabilmek için ders aralarında ve ders dışı zamanlarda birlikte geçirdiğiniz vakitlerde siz de teknolojik cihazları mümkün olduğunca kullanmayın ve bu vakti kendisine ayırdığınızı ona hissettirin.

Oyun amaçlı teknoloji kullanımı için ders saatleri dışında bir saat aralığını onunla beraber belirleyin ve uymasını sağlamak için siz de kendinize sınırlar getirin.

Öğrenciniz merkezi sınava (LGS-YKS) hazırlanıyorsa ondan haftalık ve günlük programını yapmasını isteyip, programın bir örneğini de siz alın ve evdeki tüm etkinlikleri onun programına göre belirleyin.

Evin günlük rutinini öğrencinizin uzaktan öğretim programına göre düzenleyin.

Beslenme programınızda sebze ve salataya yer verin, hamur işlerinden kaçının.

Ders sonrasında ekrandan uzak kalmasını sağlayacak oyunlar oynayın ve yapboz, örgü örme, boyama, salata yapma vb. etkinlikler yapın.