02 Aralık 2020, Çarşamba
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Malatya'da 3,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'da meydana gelen hakkında açıklama yaptı. Malatya depreminin büyüklüğünün 3,3 olduğu açıklanırken, yerin 6,99 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Malatya'da 3,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da AFAD verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 08.09'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi.

BİNGÖL DE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

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