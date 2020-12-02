Gaziantep’te turistin ilk adresi Ali Dağdelen’in Cumba Künefe’si

Girişimci işadamı Ali Dağdelen'in Gaziantep'te açtığı Cumba Künefe, kısa sürede tatlı tutkunlarının uğrak noktası oldu. Tarihi tatlı künefeye farklı dokunuşlar katmak isteyen Dağdelen, ortaya 40 farklı çeşitte lezzet çıkardı. Künefe sektöründe çeşitliliğin öncüsü olan ve çok sayıda organizasyonda ödüle layık görülen Cumba Künefe, şimdilerde Gaziantep'te "künefe" denince akla ilk gelen mekan.



GİDİLECEK MEKANLAR LİSTESİNDE İLK SIRADA

"Sadece 'peynirle yapılan bir tatlı' olarak anılan künefeyi çeşitlendirdik. Bizden sonra ürünlerimizin benzerlerini yapan çok oldu, künefecilerin sayısı da arttı" diyen Ali Dağdelen, Gaziantepli tatlı tutkunlarının yanı sıra şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin de Cumba Künefe'ye büyük ilgi gösterdiğini söylüyor: "Gurme turizmi için Gaziantep'e gelen herkesin elinde bir 'gidilecek mekanlar listesi' var ve o listelerin en başında da Cumba Künefe'nin adresi yazıyor."







MALZEMELERİ DE KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

Başarılı işadamı Ali Dağdelen, künefe imalatında kullandıkları tüm malzemeleri kendilerinin ürettiğini, bu durumun da Cumba Künefe'nin başarısına yansıdığını söylüyor: "Bizi farklı kılan, künefe çeşitliliğinin yanı sıra tatlılarımızda kullandığımız malzemeler. Fıstıktan kaymağa, tel kadayıftan sadeyağa kadar her ürünü kendimiz üretiyoruz. Tüm aşamalar bizim elimizden geçiyor. Dolayısıyla ortaya kaliteli ürünler çıkıyor."