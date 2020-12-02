Gaziantep’te turistin ilk adresi Ali Dağdelen’in Cumba Künefe’si
Gurme turizminin gözde şehri Gaziantep, eşsiz tatlı ve yöresel yemekleriyle lezzet avcılarının aklını çeliyor. Şehrin en dikkat çeken tatlıcılarının başında ise girişimci işadamı Ali Dağdelen’in mekanı Cumba Künefe geliyor. 40 farklı çeşitte künefe hazırlayan ve bu alanda sektöre öncülük eden Cumba Künefe, Gaziantep’i gezen yerli ve yabancı turistlerin “gidilecekler listesi”nde de ilk sırada yer alıyor.
Girişimci işadamı Ali Dağdelen'in Gaziantep'te açtığı Cumba Künefe, kısa sürede tatlı tutkunlarının uğrak noktası oldu. Tarihi tatlı künefeye farklı dokunuşlar katmak isteyen Dağdelen, ortaya 40 farklı çeşitte lezzet çıkardı. Künefe sektöründe çeşitliliğin öncüsü olan ve çok sayıda organizasyonda ödüle layık görülen Cumba Künefe, şimdilerde Gaziantep'te "künefe" denince akla ilk gelen mekan.
GİDİLECEK MEKANLAR LİSTESİNDE İLK SIRADA
"Sadece 'peynirle yapılan bir tatlı' olarak anılan künefeyi çeşitlendirdik. Bizden sonra ürünlerimizin benzerlerini yapan çok oldu, künefecilerin sayısı da arttı" diyen Ali Dağdelen, Gaziantepli tatlı tutkunlarının yanı sıra şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin de Cumba Künefe'ye büyük ilgi gösterdiğini söylüyor: "Gurme turizmi için Gaziantep'e gelen herkesin elinde bir 'gidilecek mekanlar listesi' var ve o listelerin en başında da Cumba Künefe'nin adresi yazıyor."
MALZEMELERİ DE KENDİMİZ ÜRETİYORUZ
Başarılı işadamı Ali Dağdelen, künefe imalatında kullandıkları tüm malzemeleri kendilerinin ürettiğini, bu durumun da Cumba Künefe'nin başarısına yansıdığını söylüyor: "Bizi farklı kılan, künefe çeşitliliğinin yanı sıra tatlılarımızda kullandığımız malzemeler. Fıstıktan kaymağa, tel kadayıftan sadeyağa kadar her ürünü kendimiz üretiyoruz. Tüm aşamalar bizim elimizden geçiyor. Dolayısıyla ortaya kaliteli ürünler çıkıyor."