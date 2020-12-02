Toplu ulaşımda yeni tedbir! 81 ilde geçerli

HASTANE VE CENAZE İŞLERİ OLANLAR DİKKAT!

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde son dakika genelgesi gereğince hastaneden taburcu olan, cezaevinden tahliye olan, sınavlara giren ya da cenazesi olanlar gibi zorunluluk durumunda olanlara seyahat izni verilecek.

KİŞİ SAYISI SINIRLANABİLİR

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek. AVM'lere girişte HES kodu sorulacak. Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısı da belirlenecek. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek.