Nahçıvan koridoru açıldı! Dengeler değişecek









KAZANAN ÜLKE

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada kurulması öngörülen Nahçıvan koridoru kapsamında Azerbaycan'ın karadan bölgeye bağlantı kurması Türkiye'yi de stratejik anlamda kazanan ülke kategorisine yükseltti. Nahçıvan'a yapılacak 230 km'lik demiryolu hattı ile kuzeyde Bakü- Tiflis- Kars, güneyde ise İran- Afganistan-Pakistan güzergâhı sayesinde Kuzey-Güney koridorunda Türkiye transit ülke konumuna gelecek. İran ile vadesi 2026'da dolacak olan doğalgaz anlaşması noktasında Nahçıvan koridoru sayesinde Ankara'nın eli güçlenecek. Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari gaz akışı sağlayan TANAP Projesi kapsamında yıllık 16 milyar metreküp gaz taşınabilirken, hattın kapasitesinin yapılacak çalışmalarla 32 milyar metreküpe kadar çıkarılması söz konusu olabilecek. Böylece Türkiye, İran gazı yerine daha uygun fiyatlı olan Azerbaycan gazını kullanabilecek.