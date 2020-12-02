94 yıldır aynı taş değirmende öğütülen kahve Sivas'ın vazgeçilmezi oldu

Şu anda Osmanlı'nın son dönem yapısındayız. Burası Osmanlı zamanında han olarak kullanılmış. Bulunduğumuz yer ise Osmanlı zamanında bineklerini bağladıkları yermiş. Cumhuriyetin ilk yıllarında buralar iş yerlerine çevriliyor. O günden bugüne burada Türk kahvesi yapılıyor. Kullandığımız kavurma makinesi o yıllardan dedelerimin babalarımın kullandığı makine. Kahveye öğüttüğümüz değirmen ise yine aynı şekilde o yıllardan itibaren kullanılan değirmen. Birinin son derece kaliteli çeliği var. Kahveyi tam kıvamında kavuruyor. Bir diğeri ise taş olduğu için kahveyi yine tam kıvamında öğütüyor. İstediğimiz verimi alıyoruz. Zamanla sürtünen taşın dişleri düzleşiyor. Biz taşın kontrollerini sağlayıp tekrar çekiçle dişlerini onarıyoruz" diye konuştu.