Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı

MÜZEDE SERGİLENECEK

Müze görevlilerince yapılan ilk incelemelerde tarihi eserin, 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğu belirlendi. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yap��yı, müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek "Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi. 9 veya 10'uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi, kendi döneminde Hristiyanların kabul töreninde, küçük çocukların şaraba batırıldığı ve vaftiz işlemlerinin yapıldığı taş vaftiz teknesidir. Bu tekne dini alet olarak kullanılıyordu. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz" dedi.