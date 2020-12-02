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İstanbul'da tam 1571 fırına tutanak düzenlendi! Ekmekte gramaj hilesi sürüyor

’da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi. Ancak yapılan denetimlere rağmen fırınlarda ekmek fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Fırıncılar ise, "Maliyetimizi başka türlü karşılamıyor mecburen kendi belirlediğimiz fiyatlara göre satıyoruz" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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İstanbul'da tam 1571 fırına tutanak düzenlendi! Ekmekte gramaj hilesi sürüyor

Valiliği "gramaj- fiyat" denetimi yaptı. O denetimlerde 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1.5 liradan olması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olması gereken fiyat tarifesi ise şu şekilde;

200 gr. ekmek 1.50

250 gr. ekmek 1,87

270 gr. ekmek 2,00 TL

CNN Türk'ün haberine göre, farklı ilçelerden alınan ekmekler incelendi. Ekmekler 2 liradan alındı. Fiyat tarifelerine baktığımız zaman ekmeklerin gramı 270 olmalı. Hepsi de 270 gramın altında çıktı.

EKMEK FİYATLARINA GİZLİ ZAM

Fiyatlar ise şöyle olmalıydı. 'tan 250 grama aldığımız ekmek 2 yerine 1.80; Üsküdar, Bakırköy ve Şişli'den alınan ekmekler ise 1.50 olmalıydı. Ancak gizli zam ile birlikte vatandaşa farkında olmadan ekmeği pahalıya almış oluyor.

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