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İstanbul'da 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi!

'da düzenlenen operasyonunda toplam geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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İstanbul'da 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen perşembe Büyükçekmece ve 'ta 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 3'ü uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin, 60 gram jel halde metamfetamin, 15 kilo 4 gram kristal halde metamfetamin olmak üzere toplam geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden O.R. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece " veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

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